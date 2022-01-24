الاحتلال يقتحم قريتي التوانة وأم الخير جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-داهمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، قريتي أم الخير والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

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وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية واغلقت مدخلها في كلا الاتجاهين واحتجزته لمدة نصف ساعة وفتشت مركبته وعبثت بمحتوياتها.



كما داهمت قرية ام الخير واقتحمت منزل ابراهيم الهذالين شقيق الشهيد سليمان الهذالين، وتوعدته وهددته بسبب الضجة الاعلامية التي حظي بها شقيقه الشهيد والتفاعل الشعبي والرسمي والعالمي مع قضيته.



وفا

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