الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الاردن يسجل أعلى حصيلة بعدد اصابات كورونا منذ بداية الجائحة

الإثنين، 24-01-2022 02:52 م

الاحتلال يقتحم قريتي التوانة وأم الخير جنوب الخليل

c111bbf663b3ab8647c5d4fa851145e6


الوكيل الإخباري-داهمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، قريتي أم الخير والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية واغلقت مدخلها في كلا الاتجاهين واحتجزته لمدة نصف ساعة وفتشت مركبته وعبثت بمحتوياتها.


كما داهمت قرية ام الخير واقتحمت منزل ابراهيم الهذالين شقيق الشهيد سليمان الهذالين، وتوعدته وهددته بسبب الضجة الاعلامية التي حظي بها شقيقه الشهيد والتفاعل الشعبي والرسمي والعالمي مع قضيته.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
06128874021986078446170588807872

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ24

CAD4F2B1-0262-4D96-9EFE-9669DD0B1630

شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحوّل إلى هيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه

9998903482

إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسير شادي هلسه أثناء اعتقاله

1202218152144992437427

القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرا بعد دقائق من الإفراج عنه للتحقيق

أهمية_الزراعة_فى_مصر

فلسطين.. أبقار المستوطنين تخرب المحاصيل البعلية في الأغوار الشمالية

manar-008889300164302608810

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في روجيب شرق نابلس

أخبار متعلقة
thumbgen

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية

20181104104350

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

8f6efdfe14c1a95e45887ced4a44fb0f

الاحتلال يغلق طريق جنين - نابلس

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

احتلال 2

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

نار

الآلاف يتصدون للمستوطنين في برقة و”فتح” تعلن النفير العام في نابلس