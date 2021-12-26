الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

خطة لهيكلة وزارة الطاقة وامين عام مختص بالمصادر الطبيعية

ما الذي حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل - فيديو

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

استقرار أسعار الذهب محليا

إدارة الأزمات تدعو المواطنين إلى تلقي لقاح كورونا

وكلاء السياحة : إجراء فحصي PCR للقادمين من العمرة يهدد القطاع

الطيران المدني: لم نُبلغ بإلغاء رحلات جوية

وفيات الأحد 26-12-2021

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

الأحد، 26-12-2021 11:32 ص

الاحتلال يغلق طريق جنين - نابلس

8f6efdfe14c1a95e45887ced4a44fb0f


الوكيل الإخباري-اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطريق الواصلة بين جنين ونابلس.

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة، قرب مستوطنة "شافي شمرون"، ومنعت الفلسطينيين من العبور من خلالها.


وأضاف أن الطريق تحول باتجاه بلدة سبسطية مرورا ببلدة عصيرة الشمالية وصولا إلى مدينة نابلس.


وكانت بلدات وقرى برقة وسبسطية وبزاريا وسيلة الظهر، شهدت الليلة الماضية اعتداءات للمستوطنين على منازل الفلسطينيين واستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20181104104350

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

احتلال 2

الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت لحم

نار

الآلاف يتصدون للمستوطنين في برقة و”فتح” تعلن النفير العام في نابلس

d7d67c60d6c3f7a5dc753a9ebe2e43b4

وقفة دعم وإسناد للأسير المريض محارب مناصرة في الخليل

9999152649

نادي الأسير ينشر تفاصيل حول عملية القمع التي تعرض لها أسرى سجن نفحة

أخبار متعلقة
yPUfV

الاحتلال يغلق طريق جنين نابلس

7777

الاحتلال يقتحم الخضر ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

HZbNa

بلدية الاحتلال تخطر بهدم قبة مسجد في بيت صفافا

aa5fcff6-c39e-4183-a620-9bf9a19062ed

الاحتلال يستولي على 11 دونما من أراضي شوفة في طولكرم

159954574590539700

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم ويستدعي ثلاثة آخرين للتحقيق

ouCJk

إصابات بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب