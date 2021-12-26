الاحتلال يغلق طريق جنين - نابلس

الوكيل الإخباري-اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطريق الواصلة بين جنين ونابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة، قرب مستوطنة "شافي شمرون"، ومنعت الفلسطينيين من العبور من خلالها.



وأضاف أن الطريق تحول باتجاه بلدة سبسطية مرورا ببلدة عصيرة الشمالية وصولا إلى مدينة نابلس.



وكانت بلدات وقرى برقة وسبسطية وبزاريا وسيلة الظهر، شهدت الليلة الماضية اعتداءات للمستوطنين على منازل الفلسطينيين واستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.



وفا

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