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الإثنين، 28-08-2023 11:23 ص

الاحتلال يقرر تجميد زيادة عدد عمال غزة الحاصلين على تصاريح للعمل بإسرائيل

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الوكيل الاخباري - قالت الإذاعة الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل، وذلك كإجراء عقابي موجه لحركة حماس.اضافة اعلان


وأضافت الإذاعة أن القرار اتخذ بادعاء تورط حركة حماس في العمليات المعادية التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية، حيث جاء القرار في أعقاب عودة التظاهرات بمحاذاة السياج الحدودي بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية أخيرا، مشيرة الى أن 18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يوميا عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في إسرائيل.

وأوضحت ان الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 ألف عامل الى 20 ألفا يوميا، مدعية أن تصعيد النشاطات المعادية التي تقف خلفها حماس دفعت السلطات الإسرائيلية الى تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر.

بترا

 




 

 


 

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