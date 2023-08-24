"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

الوكيل الاخباري - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الخميس، تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن اياد حناتشة (23 عامًا) من جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت الهيئة في بيان، إن الأسير يعاني من مجموعة أمراض، جراء تعرضه لحادثة وقوع من مكان مرتفع قبل الاعتقال، تسببت في خلع بالأكتاف، وكسور في 6 أضلاع، إلى جانب كسر في أربع فقرات في العمود الفقري، وكسر في الحوض، إضافة إلى فقدان للعصب في قدمه اليمنى ومشاكل في الرئة.



وأضافت أن الأسير قام بمراجعة عيادة السجن عدة مرات، وطلب منهم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وصور الأشعة، "إلا أن إدارة السجن تماطل في إعطائه موعد وتقديم العلاج المطلوب لحالته، في ظل تراجع على وضعه الصحي خاصة فيما يتعلق بمشكلة الرئة".



والأسير حناتشة اعتقل بتاريخ 04/05/2023، بعدها نقل إلى حوارة لمدة 8 أيام، ثم إلى سجن عوفر، و صدر بحقه حكما بالسجن 6 أشهر إداري.

اضافة اعلان

صفا