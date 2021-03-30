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الثلاثاء، 30-03-2021 03:44 م

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بيت لحم

نت
توضيحية


الوكيل الإخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا شرق بيت لحم.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لبلدة تقوع شرق المحافظة، ودققت في هويات المواطنين، وعرقلت حركة مرورهم.


يذكر أن بلدة تقوع تتعرض باستمرار لاعتداءات قوات الاحتلال المتمثلة بالاقتحامات الليلية، واعتقال المواطنين، ونصب الحواجز على مداخل البلدة بين الحين والآخر، ومنع التوسع العمراني فيها.

 

المصدر : وفا 

 

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