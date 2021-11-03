الاحتلال يهدم منزلا في تجمع الجوايا شرق يطا جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في تجمع الجوايا شرق يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن اسماعيل حسين النواجعة، ويقطنه عشرة أفراد، ومكون من طابق واحد مساحته 150 مترا مربعا.



من جانبه، قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال سلّمت المواطنين في شهر حزيران المنصرم إخطارات بهدم ثلاثة منازل، وبركسا، وغرفة زراعية، و4 آبار لتجميع مياه الأمطار، في منطقة الجوايا شرق يطا.



وذكر الجبور، ان هدم واعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في تجمع الجوايا تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستوطنة "ماعون" المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين في المنطقة.



من جانبه، أشار اهالي القرية إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم، رغم امتلاكهم الأوراق الثبوتية لأراضيهم.



وطالب الأهالي المؤسسات الفلسطينية والدولية بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مسافر وتجمعات شرق يطا.