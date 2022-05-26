الخميس 26-05-2022
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الخميس، 26-05-2022 08:49 م

الجزيرة تحيل ملف أبو عاقلة الى الجنايات الدولية

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الوكيل الاخباري - قالت شبكة الجزيرة انها قررت إحالة ملف جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وقالت الشبكة انها شكلت تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقنا القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وتعهدت الجزيرة بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني.

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