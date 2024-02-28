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الأربعاء، 28-02-2024 02:31 م

الجيش المصري ينشر مشاهد لإسقاط طائراته مساعدات في غزة

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري للجيش المصري أن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذت عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وكتب المتحدث العسكري المصري عبر "فيسبوك" : "استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق ، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة".

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وتابع: "تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية بالقطاع".

وأوضح أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.

 

 

 

 


 




 

 


 

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