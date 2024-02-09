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الجمعة، 09-02-2024 11:20 م

البرلمان العربي يؤكد على توحيد المواقف العربية وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي أن هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتاج إلى توحيد المواقف العربية وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الأشقاء في دولة فلسطين.

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وثمن البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة، مبادرة المملكة العربية السعودية بدعوة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لعقد اجتماع تشاوري يضم وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.


وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعم البرلمان العربي لمخرجات هذا الاجتماع التشاوري، الذي شدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


كما أكد على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، مجددا دعمه لكل خطوة عربية تصب في اتجاه وقف هذه المجازر التي لم يشهدها العالم في التاريخ الحديث.

 




 

 


 

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