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الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا إلى ثكنة عسكرية

الثلاثاء، 19-12-2023 10:30 ص

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

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الوكيل الاخباري - أكد الحرس الثوري الإيراني، أن الجرائم التي ترتكب الآن في قطاع غزة ستودي بالأمريكيين أيضا، وليس الصهاينة فقط.

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وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، إن "عملية طوفان الأقصى هي بداية لأحداث كبرى في العالم وفي المنطقة، وأحدثت انهيارا في الكيان الصهيوني، ومنذ اليوم الرابع للعملية استلم الأميركيون القيادة الميدانية هناك وحتى الآن"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.


وشدد حاجي زادة، بأن "حرب غزة كشفت الكثير من الحقائق وعرّت عمق الجرائم الأمريكية والصهيونية أمام العالم أجمع"، مؤكدا أن "العالم برمته يشاهد بأن الكيان الصهيوني الذي هزم 3 جيوش عربية في عام 1967، يقف عاجزا لمدة 70 يوما أمام فصيل فلسطيني فدائي اسمه حماس".


 




 

 


 

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