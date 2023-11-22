الأربعاء 22-11-2023
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متى يدخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ ؟

الأربعاء، 22-11-2023 07:28 ص

اول تعليق من بايدن على اتفاق الهدنة بين المقاومة والاحتلال

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الوكيل الإخباري - رحب الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاق الهدنة المتضمن إطلاق سراح الأسرى بين الاحتلال وحماس، الذي أُعلن عن التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة ومعقدة.

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وقال بايدن يفترض أن يعيد الاتفاق المزيد من الرهائن الأمريكيين، مضيفاً أنه لن يتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا.

 

وبين أنه يقدر تعهد نتنياهو بدعم الهدنة لضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة الأسر في غزة.


وأعلن فجر اليوم عن الوصول الى اتفاق حول اطلاق هدنة وتبادل اسرى بين الاحتلال وحماس، ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد، سيتم الإعلان عن توقيت بدايتها خلال 24 ساعة.


ويشمل الاتفاق تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، وستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

 

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