الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين عند باب المندب

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن قواتهم نفذت اليوم الأحد عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب، مؤكدا أنهم سيستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان على غزة.

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وفي وقت سابق، قال مسؤول في البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) إن المدمرة الأميركية كارني تصدت لمسيّرات وصواريخ أطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، وذلك وسط أنباء عن إصابة سفينة تجارية واحدة على الأقل بضرر بالغ.



وذكر المسؤول أن المدمرة كارني استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، لكنه أضاف أنه ليس بإمكانهم حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة.



وأشار إلى أن المدمرة رصدت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل أطلق على سفينة تجارية.



من ناحية أخرى، أوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك سفينة تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر وهي مملوكة لبريطانيا، مشيرة إلى أن سفينة أخرى تعرضت لأضرار طفيفة وهي مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا.



وفي تلك الأثناء، أعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية "تسيم" أنها غيرت مسارات سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيّرات قبالة سواحل اليمن.

