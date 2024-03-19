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الثلاثاء، 19-03-2024 11:17 ص

الخارجية الأميركية : بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف إطلاق نار في غزة

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الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني،اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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و بحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "ماثيو ميلر" من الفيليبين التي يزورها بلينكن الآن ، إن وزير الخارجية الأميركي سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.


وأشار ميلر في بيان أن بلينكن "سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع في غزة ، كما سيناقش "مسارا سياسيا جديدا للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية من إسرائيل، وهيكلا لسلام وأمن دائمَين في المنطقة".


ووفق البيان، سيتناول بلينكن كذلك آلية وضع حد لهجمات الحوثيين في اليمن على سفن تجارية، لاستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن .
وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023 .


 




 

 


 

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