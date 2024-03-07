نقل 44 مصابا من غزة للعلاج في مصر

الوكيل الإخباري- عبر اليوم الخميس، 44 مصابا عبر معبر رفح قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، بالإضافة الى أعداد من المسافرين، بالتزامن من إدخال دفعة مساعدات جديدة لقطاع غزة.

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وأفادت بيانات صادرة من إدارة معبر رفح اليوم، أنه يتم منذ الساعات الماضية إدخال 133 شاحنة مساعدات إغاثية منوعة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني لقطاع غزة، فيما يواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات للقطاع.



وأضافت إدارة المعبر، أنه يتم حاليا تفريغ شحنات الطائرات ونقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، وتوصيلها تباعا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني عبر بوابة معبر رفح البري.

