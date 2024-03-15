بلينكن: مفاوضات اتفاق المحتجزين مستمرة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -بمؤتمر صحفي في فيينا- إن بلاده تعمل بجد مع قطر ومصر وإسرائيل لسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا استمرار المفاوضات.

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وأضاف أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنجاز اتفاق، مشيرا إلى أن إرسال إسرائيل وفدا للتفاوض إلى الدوحة يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق.



وتعليقا على تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عملية عسكرية في رفح، قال بلينكن إن إسرائيل بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح ولم تر مثل هذه الخطة حتى الآن.

