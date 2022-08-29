الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 10:38 ص

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي للإفراج عن العواودة والحلبي

ى


الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرين خليل عواودة ومحمد الحلبي، وضمان الإفراج الفوري عنهما.

اضافة اعلان


وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسيرين العواودة والحلبي، موضحة أنها تتابع قضيتهما على المستويات الدولية كافة.


وقالت، في بيان اليوم الاثنين، إن الصور التي تم نشرها للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم الـ170 على التوالي، تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان، والتي تعكس الموت البطيء الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المواطن الفلسطيني باعتقاله الإداري غير القانوني وغير الشرعي.


وأشارت في بيانها إلى حجم الظلم والقهر الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسير محمد الحلبي، في ابشع عملية اختطاف ومحاكمات متتالية سيبلغ عددها مع جلسة المحكمة المقبلة 172، والتي ستتم يوم غد الثلاثاء .


وأضافت أن تهما ملفقة تجمع الأسيرين تحت شعار ملف سري، تستطيع من خلاله سلطات الاحتلال اعتقال أي فلسطيني واختطافه وإخضاعه لأبشع أشكال العقاب وسلب حريته وتهديد حياته، في ظل غياب أي تدخل دولي يليق بحالتهما الإنسانية ويرتقي لمستوى الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحقهما وبحق ذويهما وأسرهما.


وأكدت الخارجية أن هاتين الصورتين تلخصان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل واضطهاد وقمع قائم على تنكر دولة الاحتلال لوجوده ولحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.


وشددت على أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال أو الاكتفاء ببعض المواقف والبيانات يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والإفلات المستمر من العقاب.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
15f17ffd489def_MQHIOLNGKFEPJ.jpeg_059ab164-4ffa-4f98-964e-36a28a8fc99b

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غرب غزة

RfK2x

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة الطور بالقدس المحتلة

161

الاحتلال يعتقل شابين من الخليل

f4395275fb1ea0b364c9dd3f28f566ff

الاحتلال يتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة

القدس 2

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اسعاف 5

سبع إصابات برصاص الاحتلال في جنين

أخبار متعلقة
الاحتلال4

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

اسعاف

3 اصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قدوم

1230852077

594 اعتداءً للاحتلال بحق الفلسطينيين خلال شهر تموز

8aMbL

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين خلال سفره للعلاج في الأردن

K7n6z

الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف عمل وبناء في كفر الديك

محافظ.jfif_e07a7c27-239e-4984-95f6-408571224850

الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس