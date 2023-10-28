السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

إسرائيل: نرفض الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزة

الاحتلال يطلق الرصاص على مركبة في البيرة

حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

عاجل

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

السبت، 28-10-2023 12:44 ص

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزة

653c22a84c59b74e3c62a4c8


الوكيل الاخباري- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، والقصف العنيف على القطاع الليلة.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، إن "هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء قطاع غزة".

وأفاد مصدر في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

كما أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_2_2_21_29_17_394

إسرائيل: نرفض الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة

389830

بيان لرئيس الوزراء العراقي بشأن تحفظ بغداد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف النار بغزة

09157723118033645810316031147875

الاحتلال يطلق الرصاص على مركبة في البيرة

تنزيل

حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون

653c0e634236043e510af5a6

الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

image_processing20231009-510415-ql8hws

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

أخبار متعلقة
file

الجامعة العربية تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان

1697433673-378405943

2750 شهيد و9700 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

F8YzDsNWoAAoroz

هذا ما تبقى من الطائرة الاسرائيلية بعد قصفها من قبل المقاومة - صور

65281f13423604567141572c

السلطات العراقية تتخذ إجراءات أمنية مشددة في محيط سفارات دول مساندة لإسرائيل

main_image652642750439a

إعلام عبري: 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

20231007221055afpp-afp_33xm3nh.h-1-730x438

إصابات في غارة إسرائيلية على منزل برفح