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الإثنين، 16-10-2023 02:38 م

الجامعة العربية تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان

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الوكيل الإخباري - طالبت الجامعة العربية بوقف العمليات العسكرية فوراً، وفتح ممرات آمنة على نحو عاجل لإغاثة السكان، وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد أن انهار القطاع الصحي تقريباً في غزة.

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وأشار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالعراق، إلى أن هذه المذبحة لن تبقى عاراً يُلاحق إسرائيل فحسب، وإنما سُبة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت يصير فيه الصمت جريمة، ويقف مكتوف الأيدي عندما يكون التحرك لإنقاذ المدنيين الأبرياء فرض عين.


وأضاف أبو الغيط أن من يمارس الاحتلال لا يعرف للحرب قانوناً، ويبدو للأسف أنه يحصل على ضوء أخضر من العالم لارتكاب المذابح.


وأشار إلى أهمية ان يناقش المجلس مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، وإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وتقدم باقتراح أن تتضمن مخرجات الاجتماع بياناً للتضامن مع إخوتنا في فلسطين.


بترا

 




 

 


 

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