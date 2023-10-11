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الأربعاء، 11-10-2023 09:54 ص

إعلام عبري: 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الأضرار التي لحقت بالمستوطنات المحيطة بـ"غلاف غزة" في أعقاب الحرب المستمرة ، هي الأكبر في تاريخ "إسرائيل".

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ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحالة التي وصلت إليها المستوطنات بـ"الفظيعة"، قائلةً: "شريط أرض دُمّر بالكامل".


وفي التفاصيل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الخسائر الرهيبة في مستوطنات "غلاف غزة" بدأت تتكشف، مضيفةً أن "موظفي سلطة الضرائب قدروا أنه فقط في اليوم الأول من الحرب وقع ضرر مباشر للممتلكات بما لا يقل عن 3 مليارات شيكل".

 

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