الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الثلاثاء، 28-03-2023 10:38 ص

الخارجية الفلسطينية: تمديد ساعات اقتحام الأقصى انقلاب على تفاهمات خفض التوتر

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما أعلنته جماعات ما يسمى بالهيكل المزعوم بشأن اتفاقاتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد ساعات اقتحاماتها للمسجد الأقصى، في ظل توجيهات وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، واعتبرته إمعانا في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانيا.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صادر عنها الثلاثاء، "إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الاستعماري التهويدي والعنصري باعتباره تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، و انقلابا على التفاهمات بين الجانبين بشأن خفض التوتر".


وحذرت الوزارة من أية تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان المبارك.


وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإرضاء مؤيديها المتطرفين وحل أزماتها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إدخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وهو ما يتطلب تدخلا أميركيا عمليا وحاسما يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية، امتثالا للاتفاقيات الموقعة وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ قبل فوات الأوان.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9feeef94-4444

فيديو ... ظهور جسم غريب في سماء فلسطين

2F542E40-F609-4B18-8051-E872FCE2B350

مستوطنون متطرفون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة

file

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

احتلال 7

قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا من "الأقصى" وتنكل بآخر

احتلال8

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من بيت لحم

147.jpg-5ac319de-d0a9-4d98-819c-2812c3792040

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

ااا

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

اخ

مواجهات في سلواد بعد حرق مركبة للمستوطنين

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

ررر

الاحتلال يعتقل راعي أغنام في المعرجات غرب أريحا