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السبت، 13-04-2024 09:33 م

الدويري: فعلا هزلت

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الوكيل الاخباري - تساءل اللواء فايز الدويري عن دور أمن السلطة الفلسطينية التي تقدر أعدادها ب 75 ألف رجل أمن في الضفة الغربية بعد فساد المستوطنين في البلدات والقرى.

وقال الدويري في منشور له: "قطعان المستوطنون يعيثون فساداً في بلدات وقرى الضفة الغربية، السؤال ما هي واجبات أمن السلطة الفلسطينية التي تقدر أعدادها ب 75 ألف رجل أمن، هل من ضمن تلك الواجبات حماية الشعب الفلسطيني؟ أم تتبع  شباب المقاومة وحماية المستوطنات، فعلا هزلت."

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