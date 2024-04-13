الدويري: فعلا هزلت

الوكيل الاخباري - تساءل اللواء فايز الدويري عن دور أمن السلطة الفلسطينية التي تقدر أعدادها ب 75 ألف رجل أمن في الضفة الغربية بعد فساد المستوطنين في البلدات والقرى.



وقال الدويري في منشور له: "قطعان المستوطنون يعيثون فساداً في بلدات وقرى الضفة الغربية، السؤال ما هي واجبات أمن السلطة الفلسطينية التي تقدر أعدادها ب 75 ألف رجل أمن، هل من ضمن تلك الواجبات حماية الشعب الفلسطيني؟ أم تتبع شباب المقاومة وحماية المستوطنات، فعلا هزلت."

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