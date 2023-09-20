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الأربعاء، 20-09-2023 11:19 ص

الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده مع حقوق شعب فلسطين العادلة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ،الليلة الماضية،إن بلاده تعي "ثمن انتزاع الحرية" ولن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الشرعية الدولية.اضافة اعلان



وأكد تبون، خلال كلمة ألقاها، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ، مشددا على ان الاحتلال هو "السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط".

ودعا تبون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والتاريخية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع حقوقه الكاملة.

بترا

 




 

 


 

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