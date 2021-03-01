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الإثنين، 01-03-2021 03:46 م

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس


الوكيل الإخباري - أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

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وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.


ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

 

المصدر : وفا 

 

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