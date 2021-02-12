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الجمعة، 12-02-2021 03:30 م

635 حالة تعافٍ

8 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل 8 وفيات و665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و635 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (أريحا 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 3، سلفيت 1) إضافة إلى حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (37)، سلفيت (80)، بيت لحم (94)، طولكرم (33)، الخليل (74)، رام الله والبيرة (135)، نابلس (59)، أريحا(7)، جنين (25)، ضواحي القدس (1)، طوباس (3) ، قطاع غزة (117) .


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (8)، سلفيت (11)، بيت لحم (31)، طولكرم (24)، الخليل (50)، رام الله والبيرة (103)، نابلس (28)، أريحا (2)، جنين (14)، طوباس (9) ، قطاع غزة (355) .


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 56 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

المصدر : وفا

 

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