السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة.. متى سيتم العمل بقانوني السير والجرائم الإلكترونية ؟

وزير الداخلية يوضح حول التأشيرة الالكترونية

صدور إرادات ملكية سامية

الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023

الرئيس الفلسطيني يصل مصر غدا للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

1416 شقة و895 مركبة للبيع في المزاد العلني - رابط

النقل البري توعز بتسريع العمل وتجنيب الركاب الانتظار تحت الشمس

اتحاد العمال يدعو لعدم التعرض لأشعة الشمس أثناء الذروة

الأردن يرحب باستكمال تفريغ حمولة النفط من الخزان صافر بأمان

الأردنية تقرر تعطيل دوام الطلبة يوم غدٍ الأحد

السبت، 12-08-2023 11:53 ص

الرئيس الفلسطيني يصل مصر غدا للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

ف


الوكيل الاخباري - يصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم غد الأحد، إلى جمهورية مصر  العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .

اضافة اعلان


وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.


ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

رررر

الأسير محمد عيوش من عرابة يدخل عامه الـ20 في الأسر

٦٦

الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما في بحر شمال غزة

٢

مقتل مستوطن وإصابة 5 خلال أسبوع بالضفة والقدس

1691753919561

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

WhatsApp Image 2023-08-11 at 03.18.50.jpeg-7465e219-43d5-4879-b644-c5a6af1bbedd

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

أخبار متعلقة
main_image64c662c20e185

عباس: منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد

٦٦

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم إلى مصر في زيارة رسمية

ر

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية