الرئيس الفلسطيني يصل مصر غدا للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

الوكيل الاخباري - يصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم غد الأحد، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .

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وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.



ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وفا