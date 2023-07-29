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السبت، 29-07-2023 09:44 ص

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم إلى مصر في زيارة رسمية

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الوكيل الاخباري - أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح السفير اللوح، أن الرئيس سيعقد جلسة خاصة مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.


وقال، إن الرئيس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية برعاية سيادته في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

 

وفا


 




 

 


 

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