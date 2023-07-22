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السبت، 22-07-2023 12:54 م

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - رحب البرلمان العربي بتصويت البرلمان البرتغالي، بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، والإشادة بنضال الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه في تقرير مصيره.

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واعتبر البرلمان في بيان له، اليوم السبت، أن إدانة القرار لسياسة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، ومطالبة الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تتضمنه الأعراف والقوانين الدولية، هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح تجاه القضية الفلسطينية.

 

وفا


 




 

 


 

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