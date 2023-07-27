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الخميس، 27-07-2023 01:44 م

السعودية تدين اقتحام بن غفير والمستوطنين للأقصى

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لاقتحام "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي وقيادته للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

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وأكدت الوزارة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً على الأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.


وحمّلت وزارة الخارجية السعودية، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.


وشددت على مطالبتها المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.

 

واس


 




 

 


 

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