حماس تزف الشهيد "فوزي مخالفة" الذي أعدمه الاحتلال في سبسطية

الوكيل الاخباري - زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة (18 عامًا)، الذي أعدمته قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية بعد أن أطلقت أكثر من 40 رصاصة على مركبته في بلدة سبسطية بنابلس.

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وقالت الحركة في بيان وصل "صفا": "إن جرائم الإعدام الإسرائيلية الإرهابية لن تخيف شعبنا الحر الأبي، ولن تحقق للاحتلال أمنا، وإن الشعب المرابط سيواصل مقاومته للعدو، ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات".



ودعت الفلسطينيين لقطع طرق المستوطنين، وتصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل السبل والأدوات المتاحة.

صفا