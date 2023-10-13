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الجمعة، 13-10-2023 12:48 م

الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل وفوري

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ.اضافة اعلان



وأكدت الوزارة أن المنظومة الصحية في القطاع تعاني أزمة خانقة وأن كل مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى.


ووجهت مناشدة إلى العالم بأسره سرعة تزويدهم بالدواء والوقود والأطقم الطبية مناشدة كل الجهات الإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الأوان.


وطالبت بممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى خارج القطاع مشيرة أن إغلاق معابر غزة وحصاره حال دون وصول إمدادات طبية من المؤسسات الدولية.


وقالت إن الحل الوحيد هو فتح ممر إنساني عاجل لإدخال مساعدات وأطقم طبية ولا يمكننا إجراء عمليات جراحية خطيرة وعاجلة لنقص إمكاناتنا.

 




 

 


 

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