غزة :الصحة تحذر من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع

الوكيل الاخباري - حذر مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور علاء حلس ، من توقف خدمات غسيل الكلى في مستشفيات القطاع ، جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة للغسيل.

اضافة اعلان



وطالب حلس في بيان صحفي ،اليوم السبت ، جميع الجهات ذات العلاقة التحرك العاجل لتوفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية اللازمة، ولاسيما أن هذا النقص يشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38طفلاً يحتاجون ثلاث جلسات غسيل أسبوعياً لإبقائهم على قيد الحياة، موضحا أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات الغسيل من فلاتر و" كانيولات" وأنابيب دموية.



وأكد أن ما يتوفر في أقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10 أيام فقط على أكثر حد ، مبينا أن مستشفيات وزارة الصحة في القطاع تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى شهريا، وهي تمثل لهم الحياة .



بترا