الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح.

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وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأحد، أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.



وأوضحت أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات رئيسة (مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر للأطفال، ومستشفى القدس) يوم أمس.



وتابعت: أن الاحتلال استهدف مولّد الكهرباء الرئيس في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهو يعد من أكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين، كما أن المولّد الكهربائي الرئيس للمستشفى الإندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود، كما استهدف العديد من الألواح الشمسية في المستشفيات والمخابز.



وأشارت إلى أن مستشفيي القدس والإندونيسي تعرضا للقصف ولغارات جوية أدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وفا