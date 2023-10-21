استشهاد 16 صحفيا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، استشهاد 16 صحفيا فلسطينيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى الصحفي اللبناني عصام عبدالله.

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وأوضحت النقابة في بيان أن التصعيد العنيف في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، فضلا عن الصعوبة الشديدة في الاتصالات جعل عمليات التوثيق تأخذ منحى معقدا، ما يعني أن ما تم توثيقه لا يشمل جميع الجرائم.

وأكدت أن الصحفيين نضال الوحيدي، وهيثم عبدالواحد، في عداد المفقودين.



وأضافت النقابة أنه تم تدمير حوالي 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف.

كما رصدت أكثر من 50 حالة احتجاز ومنع الطواقم من العمل واعتداءات بالضرب ومصادرة وتحطيم معدات صحفيين في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تعرض عدد منهم للتهديد سواء من جيش الاحتلال أو مستوطنين.

