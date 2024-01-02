يديعوت أحرونوت: إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية

الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة.

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وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت الجمعة الماضية أنها تلقت طلبا من جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقال عادل خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي إن إسرائيل "ملزمة بالحضور لأنها موقعة على ميثاق محاربة الإبادة الجماعية" في حال عدم حضورها ومثولها أمام المحكمة قد " تصدر المحكمة قرارا يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة".



وأشار خليل إلى أن " إسرائيل تراهن على الدور الأميركي الذي قد يمارس ضغوطا على المحكمة أو جنوب افريقيا" على حد قوله.

