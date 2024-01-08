الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بينهم 8 أطفال .. 30 شهيداً بخانيونس منذ فجر اليوم

بلعاوي يكشف سبب شدة أعراض الأمراض الفيروسية في الاردن

مدير مستشفى حمزة يكشف تكلفة زراعة الكلى

الضمان: انتهاء الدراسة الاكتوارية لوضع المؤسسة المالي خلال العام الحالي

حزب الله يستهدف موقعين للاحتلال

التربية تنشر أسئلة امتحان الحاسوب التكميلي

طلبة في الأردنية يعلقون على ما جاء بامتحان الثقافة الوطنية

2523 مركبة وشقة معروضة للبيع في المزاد على موقع وزارة العدل الأردنية - رابط

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر 46 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

الدفاع المدني: التعامل مع 1284 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الإثنين، 08-01-2024 12:38 م

إسرائيل تختار قاضيا متقاعدا لجلسة محكمة العدل الدولية بشأن غزة

11


الوكيل الإخباري- أكد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية -أمس الأحد- ما ورد في التقارير الإعلامية حول نية إسرائيل إرسال القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية التي ستنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

اضافة اعلان


ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعيين أهارون باراك، البالغ من العمر (87 عاما) وأحد الناجين من الهولوكوست، في لجنة القضاة الإسرائيلية.


وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل واسع أنباء عن انضمام باراك عضوًا في لجنة القضاة الإسرائيلية، وهي خاصية مميزة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكن لكل من الدول المدعية والمدعى عليها أن تضم قاضيًا من طرفها لينضم إلى 15 قاضيًا الذين يشكلون تركيبة المحكمة.


وكانت هذه الأخبار مفاجئة، خاصة وأن باراك نفسه كان من بين الأشخاص الذين انتقدوا بشكل صريح الإصلاح القضائي الذي حاولت حكومة نتنياهو تمريره في العام الماضي، على الرغم من المعارضة الشديدة.


وكان باراك قد وصف إعادة تنظيم النظام القضائي المقترح بأنه "انقلاب بالدبابات" الذي قد يحول إسرائيل إلى "ديمقراطية مجوفة".


وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن أهارون باراك يتمتع بإحترام واسع على الساحة الدولية، وأن نتنياهو اتخذ قرار تعيينه بناء على توصية المدعية العامة في إسرائيل، جالي باهاراف ميارا.


القضية الدولية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل

وبعد مضي 3 أشهر على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، يتوجب على إسرائيل التمثيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، بسبب عمليتها العسكرية الجارية.


وقدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسات الاستماع.


ويذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية تكون ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليس لديهم سلطة لفرض تنفيذ هذه الأحكام على الدولة.


وتركز جنوب أفريقيا في دعواها القضائية على اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها الدولتان. ومن جهتها، ترى جنوب أفريقيا أن قضاة الأمم المتحدة يجب أن يصدروا أولا أمرًا لإنهاء الحرب ضد الفلسطينيين بشكل سريع لحماية حقوقهم.

 

بالمقابل، نفت إسرائيل وبشدة الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا. وتؤكد إسرائيل أن حركة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتزعم أنها تبذل قصارى جهدها في الحرب لتقليل الأضرار في صفوف السكان المدنيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-12-16T212446Z_2054012004_RC2IY4AJ9S8D_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES (1)_0

"الوقت ينفذ".. أقارب رهائن بغزة يدعون لـ"إعطاء الأولوية للمفاوضات"

1704704322315 (1)

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

وو

أونروا: تهجير 1.9 مليون شخص من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

120247235717709961075

نقابة الصحفيين المصريين تمنح وائل الدحدوح جائزة "حرية الصحافة"

d_b616267f9a71e2c5315362494fa25bc9

الدفاع المدني بغزة: منظومتنا انهارت بنسبة 70%

أخبار متعلقة
61717_20_1697547529

الجامعة العربية تُدين مصادرة أراضٍ في القدس

11

منظمات يسارية إسرائيلية تقدم رسالة لبايدن لوقف العمليات بغزة

ك

شهادات مروّعة عن عمليات تعذيب وتهجير بالقوة في قطاع غزة

WhatsApp Image 2023-12-11 at 3.05.30 PM

تايمز أوف إسرائيل: ما خيارات القضاء على قيادات حماس؟

234303

محللون إسرائيليون: نتنياهو وزوجته ووزراء حكومته لا يستطيعون الخروج من بيوتهم

391890

إعلام إسرائيلي: الحرب قد تستمر شهرين آخرين