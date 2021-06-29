الفتياني: اتفاق حماس والاحتلال يأتي في إطار تكريس الانقسام

الوكيل الإخباري - قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن المعادلة الاساسية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين وعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، هي رفع الحصار الظالم وإنهاء الانقسام، وعودة وحدة الوطن الإدارية والسياسية والأمنية، وليس توقيع اتفاق مع إسرائيل في إطار تكريس الانقسام.

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واضاف الفتياني ، صباح اليوم الثلاثاء، ان اتفاق حماس والاحتلال على عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل العدوان الاسرائيلي على غزة، يأتي في اطار تكريس الانقسام والانفصال ومواصلة الحصار .



وتابع إن حماس تهدف الى تعزيز الحصار ومواصلته، كونها مستفيدة منه ماليا، وتترجم معادلة ان عدتم عدنا بمعنى توجيه حماس رسالة للاحتلال بضرورة السماح بإدخال المال والوقود الى غزة، وبالتالي تلتزم حماس بالهدوء.



المصدر : وفا