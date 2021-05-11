الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

كتائب القسام تكشف عن صواريخ جديدة من طراز ' A120 '

أسعار الذهب الثلاثاء 11/5/2021

الاحتلال يستهدف منشأة تعليمية في غزة

الهند.. الأطباء يحذرون من استخدام روث البقر في علاج فيروس كورونا

ثلاثة شهداء في غارة على عمارة سكنية غرب غزة

الاحتلال: قصفنا 130 هدفا عسكريا في غزة

غزة: طائرات الاحتلال تقصف عدة مناطق في القطاع

حماس : سنستخدم اسلحة لم تستخدم من قبل

كندا تتلقى مليوني جرعة جديدة من لقاح فايزر

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24 (تحديث)

الثلاثاء، 11-05-2021 08:15 ص

إصابات خطيرة بين الفلسطينيين

القدس ..مصابون فقدوا عيونهم في مواجهات مع الاحتلال

اف
توضيحية


الوكيل الإخباري - عجت المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية بجرحى المواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، حيث فقد العديد منهم عيونهم إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي.

وقال مدير عام مستشفى "المقاصد" عدنان فرهود في تصريح صحفي إن "100 مصاب وصلوا الاثنين إلى المستشفى للعلاج وأن نحو 200 شخص وصلوا إلى المستشفى منذ بدء المواجهات الجمعة".

 وأضاف أن "غالبية إصابات الاثنين كانت في الرأس والصدر والأطراف العلوية والسفلية"، موضحا "أن قوات الاحتلال تعمدت التسبب بإصابات خطيرة".

وتابع: "عندما تقصد إيذاء شخص تقوم بإطلاق النار على رأسه".


وذكر الشاب عز الدين نجار من مدينة نابلس بالضفة الغربية أن "الأطباء في مستشفى المقاصد أخبروه أنه لن يستعيد البصر في عينه اليسرى بعد إصابته في المسجد الأقصى الذي يشهد منذ الجمعة أسوأ مواجهات منذ سنوات".

وتجري احتجاجات منذ الجمعة ومواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

وأصيب ما يقارب 700 شخص منذ الجمعة وسط مواجهات مختلفة في أنحاء القدس الشرقية المحتلة.

المصدر : روسيا اليوم 

اضافة اعلان
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عباس

عباس يجري اتصالا مع مسؤولين في غزة لمتابعة الأوضاع الخطيرة

صار

كتائب القسام تكشف عن صواريخ جديدة من طراز ' A120 '

منت

الاحتلال يستهدف منشأة تعليمية في غزة

kH6Vy

فصائل المقاومة في غزة : تم استهداف مواقع عسكرية تابعة للاحتلال صباح اليوم

unnamed_5

وكالات : اصابة 7 مستوطنين وحالة ذعر في المستوطنات

د

ثلاثة شهداء في غارة على عمارة سكنية غرب غزة

أخبار متعلقة
تعديل

الهلال الأحمر الفلسطيني : 205 إصابات بمواجهات القدس

فل

عودة المسيرات الاحتجاجية على الحدود الشرقية لقطاع غزة

52021314595166548152

عباس يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن

يييي

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بباحات المسجد الأقصى

ب

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في المسجد الأقصى

جمعة

أكثر من 70 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى