القدس ..مصابون فقدوا عيونهم في مواجهات مع الاحتلال

الوكيل الإخباري - عجت المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية بجرحى المواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، حيث فقد العديد منهم عيونهم إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي.



وقال مدير عام مستشفى "المقاصد" عدنان فرهود في تصريح صحفي إن "100 مصاب وصلوا الاثنين إلى المستشفى للعلاج وأن نحو 200 شخص وصلوا إلى المستشفى منذ بدء المواجهات الجمعة".



وأضاف أن "غالبية إصابات الاثنين كانت في الرأس والصدر والأطراف العلوية والسفلية"، موضحا "أن قوات الاحتلال تعمدت التسبب بإصابات خطيرة".



وتابع: "عندما تقصد إيذاء شخص تقوم بإطلاق النار على رأسه".





وذكر الشاب عز الدين نجار من مدينة نابلس بالضفة الغربية أن "الأطباء في مستشفى المقاصد أخبروه أنه لن يستعيد البصر في عينه اليسرى بعد إصابته في المسجد الأقصى الذي يشهد منذ الجمعة أسوأ مواجهات منذ سنوات".



وتجري احتجاجات منذ الجمعة ومواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.



وأصيب ما يقارب 700 شخص منذ الجمعة وسط مواجهات مختلفة في أنحاء القدس الشرقية المحتلة.



المصدر : روسيا اليوم

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