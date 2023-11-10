القسام تعلن دك تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة أُسقطت من طائرة مسيرة

الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن دك تجمع لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل بعد استهدافه بقذيفة أُسقطت من طائرة مسيرة.



وأضافت القسام، عبر قناتها على تيليجرام، انها استهدفت دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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وبين أنها دمّرت دبابة صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

وقالت الكتائب إنها قصفت تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.



وفي وقت سابق أعلنت الكتائب عن إطلاق رشقة صاروخية قصفت تل ابيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

