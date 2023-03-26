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الأحد، 26-03-2023 09:33 ص

القواسمي: اقتحام الاحتلال والمستوطنين للأقصى ينذر بعواقب وخيمة

ظظ


الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المعتكفين فيه بالقوة واعتقال المصليين ينذر بعواقب وخيمة، وهو عدوان آثم على الشعب الفلسطيني ومقدساتنا في شهر رمضان المبارك.

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وأكد القواسمي في بيان صحفي، أن هذا العدوان مقصود ومخطط له ضمن مسلسل الإعتداءات اليومية التي تقوم بها حكومة تل أبيب الفاشية، والتي تهدف الى تصدير الأزمة الداخلية لتفجير الأوضاع.


ودعا أبناء حركة "فتح" وجماهير الشعب الفلسطيني الى الاعتكاف والرباط والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية أمام هذا العدوان الغاشم، الذي يستفز مشاعر كل المسلمين والأحرار في العالم.

 

وفا


 




 

 


 

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