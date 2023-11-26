المتحدث العسكري الإسرائيلي: التصديق على خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إسرائيل مستعدة لمواصلة الحرب وهدفها تحرير الأسرى في غزة.

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وقال هاغاري إن رئيس أركان الجيش صدق اليوم على خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة.

وأضاف أننا استلمنا الدفعة الثالثة من محتجزين اليوم لأحد وتم تحويل بعضهم إلى المستشفى.



وتابع أن العمل طويل والمهمة لم تنجز بعد ونعمل على استعادة كافة المحتجزين وهذا واجبنا الآن.



وأشار هاغاري إلى أننا نواصل جمع المعلومات الاستخباراتية ونعمل للوصول إلى أكبر عدد من المحتجزين وإعادتهم لإسرائيل.





