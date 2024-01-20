السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن الأول عربياً و 24 عالمياً في مؤشر الصناعات التحويلية

فيديو- مقتل 50 شخصا في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية

طائرات الاحتلال تلقي منشورات تحمل صور محتجزين إسرائيليين في غزة

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مدرسة

الخارجية الفلسطينية: المطلوب وقف فوري لإطلاق النار وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية

وزير الصحة يفتتح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بمحافظة جرش

اختلاف على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم

الشمالي يؤكد: الحكومة مُلتزمة بتثبيت أسعار الخبز

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة

مصنعون يكشفون أسباب تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في 2023

السبت، 20-01-2024 01:54 م

المجاهدين تدين تصريحات بايدن لاتفاقه مع الرواية الإسرائيلية

بايدن٢


الوكيل الاخباري - أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، يوم السبت، تصريحات بايدن عن الدولة الفلسطينية تتفق مع الرؤية الإسرائيلية،واعتبرت هذه التصريحات أنها موجهة بهدف أغراض حزبية أمريكية.

اضافة اعلان


وقالت الحركة في تصريح صحفي، أن "بايدن وإدارته هم الشريك الرئيس للعدوان الإرهابي على شعبنا وانتهاك حقوقنا، والحديث المنمق والتلاعب بالألفاظ جاء نتيجة فشل الكيان المجرم وفشلهم في تحقيق أهدافهم ضد المقاومة في غزة".


وتابعت: "لا يمكن لمن يقتل شعبنا وأبناء أمتنا ويجيّش التحالفات الدولية لحماية الكيان المجرم أن يتحدث عن دولة فلسطينية ضمن الرؤية الأمريكية والصهيونية أو التحدث عن أنواع من الدول منزوعة السيادة والكرامة".


وأكدت الحركة أنه "لا شرعية للكيان على أي شبر من أرضنا والدولة الفلسطينية تبنى بسواعد أبنائها وتضحيات مجاهديها، والشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى هو صاحب القرار بذلك".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زز

طائرات الاحتلال تلقي منشورات تحمل صور محتجزين إسرائيليين في غزة

ط

الخارجية الفلسطينية: المطلوب وقف فوري لإطلاق النار وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية

شش

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 24 ألفا و927

الاحتلال٣

الاحتلال يفتش منزل أسير سابق ويستولي على مركبة في بيت لحم

ت

معاريف: حجم التصنيع العسكري بغزة أدهش الجيش الإسرائيلي

WafaImage.jfif-aa0d175f-69ee-457f-98b0-dc4bd9bdcaf5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستعمروه يعتدون على ممتلكات جنوب الخليل

أخبار متعلقة
180523_GAZA_ABED_00-3

الفصائل الفلسطينية: مخططات الاحتلال لإدارة غزة ستفشل

main_image6589fd50b1aab

المقاومة : نحذر الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو للهجرة الطوعية

4410741000

معاريف العبرية: الجيش الاسرائيلي فشل في الوفاء بوعوده

01

المندوبة الأميركية: "إسرائيل" ملتزمة بالتوصل لهدنة جديدة

1

القناة 12 العبرية: تصنيف 3000 كأصحاب إعاقات دائمة في الجيش الإسرائيلي

63d3037f59a8c

العدل الأميركية: 1800 تقرير عن تهديدات داخلية على صلة بالحرب في غزة