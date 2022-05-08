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الأحد، 08-05-2022 10:56 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مراسلة وفا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم.


وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منعت عشرات المواطنين الفلسطينيين من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى خلال ساعات فجر اليوم الأحد.


وأفادت مراسلة وفا بأن شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى منعت مجموعة من الشبان والشابات والسيدات من دخول المسجد.


وقال شهود عيان لـ"وفا": إن شرطة الاحتلال أبلغت مَن منعتهم من الدخول، أن يعودوا عصرًا للمسجد الأقصى، وكأنها تُحاول إبعاد الفلسطينيين عنه خلال فترات اقتحام المستوطنين الصباحية والمسائية.


وأكدوا أن من مُنعوا من دخول الأقصى اليوم، لم يصدر بحقهم أي أمر إبعاد، ولم تفحص عناصر الشرطة ذلك، وكانت تسعى فقط لإبعاد الشبان والسيدات كي لا يتصدوا لأي اقتحام.


وردا على هذه الاجراءات الاحتلالية، انطلقت دعوات مقدسية تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

 

 

وفا

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