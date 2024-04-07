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الأحد، 07-04-2024 06:51 ص

المقاومة تعلن عن عمليات نوعية توقع 14 قتيلا من جنود الاحتلال

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الوكيل الاخباري - كبدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها اليوم السبت في محور خان يونس بقطاع غزة.

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وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها قتلوا 9 جنودا إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، موضحة أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105″، مشيرة إلى أنه فور تقدم قوات الإنقاذ إلى المكان ووصولها إلى وسط حقل ألغام أُعد مسبقا، استُهدفت بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.


وأوضح بيان القسام أن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة، شرقي خان يونس.


كما أعلنت كتائب القسام قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس، فضلا عن استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة الياسين 105 وقوة راجلة بعبوة وإيقاعها بين قتيل وجريح في خان يونس.


وأفاد مراسل الجزيرة بهبوط 3 طائرات مروحية للجيش الإسرائيلي لنقل جرحى من جنود الاحتلال شرقي خان يونس.


من جهتها، أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتفجير دبابة من نوع "ميركافا 4" بعبوة برميلية من طراز "ثاقب" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.


وفي تطور آخر، أعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" أنها استهدفت قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة المطاحن، شرقي مدينة خان يونس، بقذائف الهاون، وقالت إن ذلك يأتي ردا على جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.


كما قالت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" إنها استهدفت مستوطنة كيسوفيم برشقة صاروخية.


وفي المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، كما أقر بإصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح اليوم.


كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن لواء "غفعاتي" يواصل عملياته العسكرية في حي الأمل، بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأضاف أن قوات اللواء تقوم بعمليات دهم وتفتيش لمبان إرهابية، حسب تعبيره، وأنها عثرت خلال ذلك على 40 عبوة ناسفة، ونحو طن من المواد المتفجرة.


 




 

 


 

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