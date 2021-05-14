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الجمعة، 14-05-2021 02:09 م

المقاومة تكسر شوكة الاحتلال بضربات قاسية

مقاونمة


الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، أنها أطلقت الليلة الماضية عشرات الصواريخ على عدة مدن تابعة للاحتلال ، من أبرزها تل أبيب وعسقلان وسديروت وبئر السبع، وذلك ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت في غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت لأول مرة مناطق جنوبي مدن تابعة للاحتلال بصواريخ يصل مداها إلى 250 كيلومترا، واستهدفت حشودا عسكرية  على حدود غزة بطائرات مسيرة مفخخة.

وأكدت الكتائب أنها قصفت الخميس وصباح الجمعة تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم بعشرات الصواريخ، وذلك بعد أن توعد الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة بأنه لا حدود حمراء في صد العدوان الإسرائيلي.

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بدوره، أقر جيش الاحتلال بأن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت نحو ألفي صاروخ حتى الآن، من بينها 190 صاروخا مساء الخميس، ما تسبب في مقتل 9 إسرائيليين وإصابة 130 آخرين.


وفي تطور جديد، أعلنت كتائب القسام أن طائراتها المسيرة استهدفت ظهر أمس حشودا عسكرية إسرائيلية على تخوم قطاع غزة.
وبث الجناح العسكري لحركة حماس صور مسيّرات "شهاب" المفخخة محلية الصنع التي دخلت الخدمة حديثا، مؤكدا أن الطيران المسير استهدف أمس منصة إسرائيلية للغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة.

 

 

 




 

 


 

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