الهلال الاحمر المصري : 27 دولة أرسلت مساعدات إغاثية إلى غزة عبر العريش

الوكيل الإخباري- اعلن الهلال الأحمر المصري أن 27 دولة أرسلت مساعدات إغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب الشهر الماضي، ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بالمطار يومياً طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية.

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واوضح «الهلال الأحمر المصري»، السبت، عن «حجم المساعدات الإنسانية العاجلة التي أُرْسِلت لقطاع غزة من الدول حتى مساء الجمعة». وذكر في إفادة، السبت، أن «مصر تتصدر حجم المساعدات بـ6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى»





الشرق الاوسط