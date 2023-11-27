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الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

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الإثنين، 27-11-2023 02:04 م

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

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الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة إحصائية تفصيلية حول حركة معبر رفح البري يوم أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، حيث بلغ إجمالي المغادرين عبر المعبر 176 شخصًا، في حين وصل إجمالي الوافدين إلى 413 شخصًا.اضافة اعلان


ووفقًا للإحصائية، سجلت حركة المغادرة وجود 2 جريح، 90 مريضًا، 82 مرافقًا، و2 مواطن فلسطيني ، بينما بلغ إجمالي حركة السفر لليوم الواحد 176 شخصًا. 

وفي حين وصلت حركة الوصول إلى 356 مواطنًا فلسطينيا  و57 زائرًا، ارتفع إجمالي الوصول لهذا اليوم إلى 413 شخصًا.

وأضافت الهيئة أن حركة المرجعين سجلت وجود 35 مريضًا مرجعًا، مؤكدة جهودها المستمرة لتيسير حركة المسافرين والمرضى عبر المعبر البري.

 




 

 


 

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