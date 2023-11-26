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الأحد، 26-11-2023 04:26 م

أونروا: نحتاج 120 طنا من الوقود يوميا لتشغيل المرافق الأساسية بغزة

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الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إننا نحتاج على الأقل لـ 120 طنا من الوقود يوميا لبدء تشغيل المرافق الأساسية في غزة.

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وأضاف أبو حسنة في تصريحات صحفية أن معبر رفح لا يكفي ويجب فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال الوقود ومواد الإغاثة.


وأشار أن الأمراض المعوية والجلدية تنتشر بأضعاف ما كانت عليه في قطاع غزة منوها أن شمالي قطاع غزة ومدينة غزة يعيشان مجاعة.


وقال "الوضع في غزة وشمال القطاع أشبه بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا."
وتابع" آلية إدخال الشاحنات في معبر رفح معقدة وسعته القصوى 130 شاحنة يوميا."


وطالب بدخول 200 شاحنة مساعدات إغاثة يوميا لمدة شهرين متواصلين مشيرا أن هناك محادثات مكثفة مع الإسرائيليين لإدخال الوقود وغاز الطبخ لقطاع غزة.
وختم " إدخال الوقود بكميات كبيرة هو الأساس لتوفير مياه نظيفة للمواطنين في غزة."


 




 

 


 

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