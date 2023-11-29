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اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

الأربعاء، 29-11-2023 08:05 ص

اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

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الوكيل الإخباري - دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الـ54 على قطاع غزة، تزامناً مع دخول الهدنة الإنسانية يومها السادس، بعد أن تم تمديدها ليومين إضافيين، بحسب اتفاق تمّ بين حركة المقاومة والاحتلال بوساطة قطرية ومصرية.

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وقالت وسائل إعلام عبرية، إن اتفاقاً جديداً يتم بحثه حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، يشمل إطلاق سراح كل المحتجزين بغزة مقابل تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.


ووفق المعلومات المتاحة، بحسب الإعلام العبري، فقد بحث مسؤولون عملية تبادل كاملة للأسرى من الجانبين، بحيث يتم تبييض سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن كافة المحتجزين في غزة، مع هدنة طويلة الأمد.


ويرى مراقبون أن صفقة التبادل ممكنة، فيما يرفض الرأي العام في تل أبيب والقادة العسكريين والسياسيين وقف العدوان على غزة في المرحلة الراهنة.


وخلال يوم أمس، وهو الخامس من الهدنة، شاركت عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس في تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين، في حين تم الافراج عن 30 اسيراً فلسطينياً.


وبالتزامن مع ذلك، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اقتحامات واسعة، منذ مساء أمس الثلاثاء حتى فجر اليوم الأربعاء، وداهمت قوات الاحتلال منازل للفلسطينيين.

 

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