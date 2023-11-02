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الخميس، 02-11-2023 06:16 ص

رسالة من مقاتلي حزب الله إلى المقاومة في غزة

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الوكيل الاخباري - نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان، الجناح العسكري لحزب الله رسالة من مقاتليها إلى المقاومة في قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة.

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وجاء في الرسالة، : "إن بعضَ عزمنا خلف حدودِ فلسطين لاح، لنصرة الأقصى حملنا السلاح، والنصر موعدنا والصّبح قريب".


وقالت: "يا أهل المظلومية في غزّة الأبية، إنّ قتل أطفالكم ونسائكم وشبّانكم وشيوخكم لعظيم، وإنّ روح الصمود عندكم لأعظم، وهذه دماؤكم المقاوِمة تُغرق هذا الكيان الهرم، الذي لم يبق إلا بعضٌ من رمقه الأخير".


وأضافت المقاومة الإسلامية في رسالتها للمقاومة في فلسطين وعلى رأسها المقاومة في غزة "أنتم يا أبطال القضيّة والجهاد، وقوافل العزم والاستشهاد، لقد مرّغتُم أنف هذا الكيان الهشّ، وأريتُم العالم بحقّ أنّهم أوهن مِن بيت العنكبوت وأن التحرير باتَ قريبًا".


وأكدت المقاومة اللبنانية أن "يدنا معكم على الزّناد نقاتل عدوّ الله نصرةً لأقصانا ولأهلنا المستضعفين في فلسطين الحبيبة، فاضربوا منهم فوق الأعناق، واضربوا منهم كلَّ بنان وكونوا على يقينٍ أنّ شهداءكم وشهداءنا هم طريق القدس، حتّى يوم الفتح المبين".


ومن المقرر  أن يلقي يوم الجمعة المقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كلمة، من المتوقع أن يكون بناؤها الأهم معركة طوفان الأقصى.

 

صفا


 




 

 


 

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