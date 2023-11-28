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الثلاثاء، 28-11-2023 08:49 ص

260 فلسطينياً اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال 260 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، خلال أيام الهدنة الأربع، ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطال أهالي مدن الضفة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.


وأضاف النادي، أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي، تزامنا مع العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.


وأكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية لا زلن في سجون الاحتلال بينهن، 56 اعتقلن بعد السابع من أكتوبر الماضي.

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